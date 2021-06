Parintins realiza Conferência Municipal de Saúde de 21 de junho a 02 de julho

O Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, realizam, de 21 de junho a 02 de julho, a Conferência Municipal de Saúde 2021. O evento conta com apoio da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino do Estado (Seduc) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A conferência será realizada de forma virtual por conta da pandemia e de forma inédita terá participação de pelo menos 25 comunidades rurais que participarão da programação pela internet, utilizando recursos de comunicação do Ensino Tecnológico de Educação.

A abertura oficial da conferência foi neste dia 21 de junho pela internet, às 15h, e a partir de então será aberta consulta pública para propostas por meio do portal da Prefeitura de Parintins no link www.parintins.am.gov.br/conferenciasaude2021

As propostas poderão ser enviadas em um link dentro do portal até o dia 27 de junho. Há também a possibilidade do cidadão entregar em forma física as propostas na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizado na rua Herbert de Azevedo, em frente ao Hospital Jofre Cohen.

No Dia 02 de julho de 2021 acontecerá a etapa final da conferência com apresentação e aprovação das propostas enviadas.

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Augusto, e o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, fazem um chamamento à sociedade parintinense para participar da conferência, que é o momento ideal para sugerir melhorias para o sistema público de saúde. Eles ressaltam que por conta da pandemia não haverá eventos presenciais e que a tecnologia será utilizada para viabilizar a participação de todos os cidadãos.

Vacina da Pfizer contra Covid-19 será usada no Dia D para jovens de 25 a 29 anos em Parintins

O Dia D de vacinação contra Covid-19 em Parintins, que ocorrerá no dia 26 de junho, próximo sábado, alcançará jovens de 25 a 29 anos. A informação foi confirmada pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Parintins. Serão utilizadas aproximadamente 12 mil doses para esta faixa etária, sendo seis mil Astrazeneca Oxford e seis mil da Pfizer. É a primeira vez que haverá a imunização com a vacina da Pfizer no interior do Estado.

Serão usados como pontos de vacinação:

– UBS Doutor Toda (Francesa)

– UBS Waldir Viana (São Benedito)

– UBS Francisco Galliani (Itaúna 2)

– Drive-thru na Praça da Catedral

Nesta segunda-feira (21) aconteceu reunião na sede da Secretaria de Saúde, onde o secretário Clerton Rodrigues reafirmou a importância da parceria da Prefeitura de Parintins com o Governo do Estado para avançar no processo de imunização contra a Covid-19. “A determinação do prefeito Bi Garcia é colocar à disposição toda a estrutura da Secretaria de Saúde para que esse trabalho seja executado com sucesso. Será um dia de muito trabalho e sem dúvidas, com resultado positivo para nossa cidade”, destacou.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, salientou que inicia por Parintins a interiorização da Pfizer na ação contra Covid-19. Ela solicitou que só compareçam no dia D de vacinação os jovens na faixa etária de 25 a 29 anos. “Por conta da grande demanda, pedimos que os pertencentes a outras faixas etárias já anunciadas nas etapas anteriores, incluindo as segundas doses, compareçam nos demais dias nos locais de vacinação”, explicou.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro