Parintins realizará dia D de vacinação contra Covid com terceira dose para 18 anos ou mais no sábado

A Prefeitura de Parintins realizará no sábado, dia 11, um grande mutirão de vacinação contra Covid-19 voltado à terceira dose para o público de 18 anos ou mais. Todas as unidades básicas de saúde do município na cidade e interior estarão abertas de 08 às 17 horas recebendo essa faixa etária que tenha completado pelo menos quatro meses após a segunda dose. Também estarão disponíveis imunizantes para as segundas e até mesmo primeiras doses.

Na terça-feira (07) o Governo do Estado do Amazonas enviou ao município o quantitativo de 11 mil doses para a realização do mutirão. De acordo com o secretário Cleiton Rodrigues é mais um passo importante na luta contra a pandemia.

Parintins está com mais de 85% de sua população imunizada com pelo menos duas doses e está com um dos maiores índices do Brasil, acima das médias nacional e estadual. “Isso é um pleito da gestão do prefeito Bi Garcia junto ao Governo do Estado. Esse Dia D é fundamental que todos estejam conosco buscando essa proteção”, disse Clerton Rodrigues.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, reforça o chamado a todos com 18 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses a participar no sábado deste grande mutirão. “É uma mega operação para avançar ainda mais na proteção da nossa população contra a Covid”, ressaltou.

Secom

Foto: Yuri Pinheiro