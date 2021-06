Parintins recebe 15 mil doses de vacina contra Covid-19 para o Dia D

A Prefeitura de Parintins recebeu nesta terça-feira, 22 de junho, 15 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Essa é a maior remessa de imunizantes recebida pela Secretaria de Saúde com apoio da Polícia Militar.

As doses são para utilização durante o Dia D de vacinação contra Covid-19, agendado para o próximo sábado, dia 26 de junho. O Dia D, realizado numa parceria do Governo do Estado e Prefeitura de Parintins, irá imunizar exclusivamente jovens de 23 a 29 anos.

A imunização contra a Covid, durante a programação do Dia D, será realizada em diversos pontos de vacinação:

– UBS Waldir Viana

– UBS Doutor Toda

– UBS Francisco Galliani

– Sistema Drive-thru na Praça da Catedral

De acordo com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a programação será iniciada às 8h e segue até as 17h em todos os pontos de vacinação.”É uma parceria da Prefeitura de Parintins e o Governo do Estado do Amazonas intensificando e trazendo esperança à população de Parintins para vacinar e prevenir o coronavírus”, destaca.

