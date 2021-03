Parintins recebe 30 concentradores de oxigênio da UNICEF

A Prefeitura de Parintins recebeu nesta sexta-feira 30 concentradores de oxigênio, oferecidos pela Unicef por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM). Os concentradores de oxigênio são equipamentos que armazenam e filtram as moléculas de oxigênio em seu interior.

A entrega foi feita ao prefeito Bi Garcia na sede da Secretaria Municipal de Saúde e contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mateus Assayag, vereadores Baba Tupinambá e Telo Pinto, além do secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, e coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires. Os equipamentos são importantes no tratamento de pacientes com sintomas leves ou intermediários da Covid-19 com necessidade de até 10 litros de oxigênio por minuto.

O prefeito Bi Garcia afirmou que os materiais são importantes para o tratamento adequado a todos os seus pacientes. “São parcerias que o município de Parintins tem conquistado por seu bom desempenho no combate a pandemia da Covid-19. O esforço de toda a gestão é diário na busca de recursos para salvar todas as vidas possíveis”, ressaltou Bi.

O uso dos concentradores de oxigênio pode ser feito em unidades de saúde ou até mesmo no domicílio dos pacientes.

“Eu uso oxigênio em casa por ser portador de Enfisema Pulmonar e só tenho que agradecer a atenção da SEMSA” (Carlos Frazão)

Com instalação de terceira usina, Parintins economiza mais de R$ 600 mil por mês com oxigênio

Com a explosão da segunda onda de Covid-19 em todo o Estado do Amazonas, o número de pacientes internados no hospital Jofre Cohen teve um grande salto, chegando à casa de mais de 150 hospitalizados entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. O aumento nas hospitalizações aumentou o consumo de oxigênio na unidade de saúde, gerando maior despesa com a aquisição e transporte de cilindros de Manaus a Parintins.

Para otimizar o abastecimento de oxigênio em Parintins, a Prefeitura viabilizou a instalação da terceira usina no hospital Jofre Cohen. O equipamento foi locado pelo Município pelo valor de R$ 40 mil mensalmente. Com o equipamento, Parintins passou a envasar cilindros com o gás. Diariamente, a usina envasa 24 cilindros, o que gera uma economia mensal de mais de R$ 600 mil aos cofres da Prefeitura. Os dados foram apresentados pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, durante reunião do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus realizada nesta sexta-feira, 12 de março.

De acordo com o prefeito, o hospital Jofre Cohen está com um consumo médio de apenas quatro cilindros de oxigênio diariamente. A unidade possui 160 balas abastecidas.

“É um avanço muito grande. Chegamos a consumir 90 cilindros por dia. Com a produção da usina e o tanque de oxigênio líquido, a gente respira e tem uma boa tranquilidade com relação a esse insumo que é o mais importante para tratamento de pacientes agravados com Covid”, enaltece o prefeito Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro