Parintins recebe duas ambulâncias para fortalecer sistema de saúde

Fruto de emenda impositiva do deputado estadual Cabo Maciel e contrapartida da Prefeitura Municipal, duas ambulâncias foram entregues foram entregues nesta terça-feira, 28 de abril, em Parintins. Os veículos foram solicitados ao parlamentar em ação conjunta do prefeito Bi Garcia e o vereador Cabo Linhares.

As ambulâncias estão avaliadas em R$ 398 mil e serão operadas pelo Município em trabalho conjunto com o grupo de resgate Anjos da Vida.

Para o prefeito Bi Garcia, é uma grande felicidade Parintins colher os frutos das emendas impositivas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM). Garcia ressalta que as emendas são oriundas de um projeto de lei seu aprovado, no ano de 2016, na Assembleia.

“Nós assinamos o convênio, o deputado Maciel botou a emenda e está aqui a realidade. Compramos duas ambulâncias de marca de qualidade, Mercedes Benz. São dois instrumentos para ajudar a cuidar da saúde da população parintinense”, completa Bi Garcia.

Os dois veículos serão direcionados ao Centro de Saúde Dom Arcângelo Cerqua, anexo ao Bumbódromo. Na unidade será instalada uma central de resgate, no mesmo modelo de atuação do SAMU.

SECOM

Foto: Pitter Freitas