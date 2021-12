Parintins recebe Exposição “Charges e Caricaturas Amazônicas”

Foi lançada nesta terça-feira, 14, em Parintins, a exposição “Charges e Caricaturas Amazônicas”, que reúne desenhos de artistas visuais locais. A exibição acontece no teatro-cinema da Estação Cidadania João do Carmo, localizada na orla do bairro da União, até o próximo dia 16. A compilação de trabalhos tem a curadoria do jornalista e ilustrador Marcelo Rodrigo, coordenador do projeto e ministrante da oficina que deu origem à exposição.

Todo o projeto foi fomentado pelo Governo Federal e Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Prêmio Feliciano Lana, promovido pela Lei Aldir Blanc (Lei n° 14.017/2020). A exposição é composta por 26 desenhos de participantes da oficina, também intitulada “Charges e Caricaturas Amazônicas”, ofertada ao público da Região do Baixo Amazonas.

Além de estimular a prática e a criação artística de charges e caricaturas na Região, o projeto teve o objetivo de dar mais visibilidade aos artistas visuais locais e suas formas de expressão nesses gêneros gráficos. Os autores dos desenhos são Jacenildo Marques, José Ronilson, Júnior Fuziel e Robson Pantoja. A exposição acontece com a parceria da Prefeitura Municipal de Parintins, por intermédio do Coordenador Geral da Estação Cidadania João do Carmo, Marcos Azevêdo.

Os desenhos reúnem técnicas e estéticas diversas e abordam temáticas relacionadas ao contexto amazônico em perspectivas variadas. Os autores criaram conexões de sentido a partir de elementos icônicos e simbólicos que permeiam a sociedade, a cultura e a história locais, envolvidas por uma abordagem cômica e de crítica social. As construções visuais resultam em esquemas cognitivos que convidam o público à reflexão, relacionando conhecimentos tradicionais, mitos, lendas e o folclore em contexto amazônico com temáticas socioeconômicas e históricas contemporâneas.

Fonte: UFAM