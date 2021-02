Parintins recebe mais 1.220 doses de Coronavac

A Prefeitura de Parintins recebeu na última sexta-feira mais 1.220 doses da vacina Coronavac. O imunizante foi recebido pelo vice-prefeito Tony Medeiros, secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, e pelo gerente do PNI, Arlindo Machado, com apoio da Polícia Militar.

A remessa servirá para a continuidade da vacinação dos profissionais de Saúde dos hospitais, em seguida para as unidades de saúde da zona urbana e posteriormente zona rural, seguindo as orientações das notas técnicas dos governos do Estado e Federal.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues afirmou que o trabalho de chegada e vacinação conta com todo o acompanhamento das autoridades do município e de segurança pública como a Polícia Militar. “Estamos atuando com todo o cuidado para que na ponta estejamos vacinando nossos trabalhadores e prevenido contra esse problema grave dentro de Parintins, do Brasil e do mundo”, reiterou Clerton.

Secom Parintins

Foto: Márcio Costa