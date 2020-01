Parintins recebe mais de 14 milhões em convênios

O prefeito Bi Garcia participou, hoje à tarde na sede do Governo do Amazonas, da assinatura de um convênio com a Caixa Econômica, emenda do senador Omar Aziz. O governador Wilson Lima esteve presente. O valor do convênio é R$ 14.250.000,00 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta mil) e é destinado ao asfaltamento da cidade de Parintins.

Em seguida será feita a assinatura do convênio de aproximadamente R$ 2 milhões, emenda do ex-deputado Hissa Abrahão. O convênio tem o objetivo de construir 40 casas populares a famílias carentes do Município.

Bi Garcia também terá audiências com o governador Wilson Lima na sede do Governo e deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

SECOM