Parintins recebe mais de R$ 5 milhões em investimentos neste ano

A Baixa do São José vai receber um novo mercado e completa urbanização (arte: Pablo Miranda)

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 10 de janeiro, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou mais investimentos para o município. Através de emendas federais e estaduais, Parintins receberá mais de R$ 5 milhões em investimentos de infraestrutura, educação, saúde, esporte e lazer.

Feira do Bairro da União. (Arte: Pablo Miranda)

Com recursos federais, estaduais e recursos próprios serão construídos um novo mercado e urbanização da Baixa do São José, uma feira no Bairro da União, ginásio na escola Charles Garcia, complexo de esporte e lazer no Palmares, uma escola na comunidade São Sebastião do Boto, uma escola na comunidade da Brasília, um Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) e uma escola na comunidade suburbana do Parananema.

Ginásio da escola Charles Garcia. (Arte: Pablo Miranda)

O senador Omar Aziz, deputado estadual Serafim Corrêa e os ex-deputados federais Alfredo Nascimento, Artur Bisneto, Conceição Sampaio e Hissa Abrahão emendas que somam mais de R$ 5 milhões em investimentos. Todas as obras terão contrapartida da Prefeitura de Parintins.

Escolas do São Sebastião do Boto e Brasília. (Arte: Pablo Miranda)

“Isso é fruto de muita articulação política, é muita responsabilidade e respeito que existe por parte de todos os políticos do Amazonas com a boa aplicação de recursos públicos que nós temos no município de Parintins. Nós temos uma meta de sempre fazer um pouco mais do que está estabelecido no convênio. Isso nos dá credibilidade”, salienta o prefeito Bi Garcia.

Complexo de esporte e lazer do Palmares. (Arte: Pablo Miranda)

De acordo com o prefeito, fora os investimentos anunciados nesta sexta, o Município tem outros que estão em fase de fechamento de emendas que em breve serão divulgados.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas

Artes: Pablo Miranda