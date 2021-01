Parintins recebe tanque que garante 10 dias de oxigênio aos hospitais

Parintins recebeu na manhã deste sábado, dia 16, um tanque de oxigênio que vai garantir 10 dias de abastecimento nos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo. O material foi adquirido com recursos próprios do Município.

O tanque tem a capacidade de fornecimento de 7 mil metros cúbicos de oxigênio. A aquisição foi feita numa articulação direta entre o prefeito Bi Garcia (DEM) e a empresa Nitron da Amazônia. O desembarque do material foi acompanhado por secretários municipais e vereadores.

“Nós temos aí mais 10 dias de tranquilidade com relação ao abastecimento do hospital Jofre Cohen e do Padre Colombo. Com as balas que nós compramos, fizemos planos A, B, C e D, e graças a Deus está acontecendo as coisas dentro do que planejamos. Hoje à noite chega a usina de oxigênio de Parintins e em dois dias ela estará montada e funcionando aqui no nosso município. Com isso a gente vai produzir oxigênio e inclusive engarrafar no hospital Jofre Cohen”, comemora o prefeito Bi Garcia.

MANACAPURU

Diante do cenário de colapso em todo o sistema de saúde do Amazonas, o município de Manacapuru estava enfrentando dificuldades para adquirir cilindros de oxigênio. Para ajudar a solucionar a o problema, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, manteve contato direto com a presidência da Nitron da Amazônia, fornecedora de oxigênio, para a destinação de 15 balas do material para Manacapuru. Os cilindros chegam ao município neste fim de semana.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz