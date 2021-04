Parintins recebe tomógrafo e equipe da SES avalia áreas para instalação de equipamento e áreas para UTIs

Já está em Parintins o aparelho de tomografia que irá ser instalado no hospital Jofre Cohen. A informação foi repassada pelo prefeito Bi Garcia (DEM) ao receber engenheiros da Secretaria de Estado da Saúde que avaliam a área para instalação de equipamento, assim como espaço para as seis unidades de terapia intensiva que funcionarão na unidade. Outras quatro serão implantadas no Padre Colombo.

Obras também serão realizadas no centro cirúrgico do hospital Jofre Cohen. O trabalho é acompanhado pelos secretários de Obras, Albano Albuquerque, e de Saúde, Clerton Rodrigues.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a ação se dá em acordo com os diálogos junto ao governador Wilson Lima. “Estamos trabalhando para fazer o melhor projeto possível e instalar num processo acelerado tanto a tomografia do Jofre, assim como os leitos de UTI. É uma conquista importante e a gente sempre tem falado em deixar um legado, uma estrutura muito grande para poder atender as demandas da nossa população”,

O secretário de saúde, Clerton Rodrigues, avalia que a parceria estabelecida da Prefeitura de Parintins junto ao Governo do Estado será mais uma vez importante.”Essa questão da implantação do tomógrafo, assim como das UTIs, é um projeto da gestão que vem para qualificar o serviço. E a implantação da saúde de alta complexidade é uma necessidade interior do Amazonas e Parintins sairá na frente no que se refere a essa questão”, salientou Rodrigues.

SECOM

Fotos: Márcio Costa