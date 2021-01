Parintins recebe usina de oxigênio

Numa articulação direta do senador Omar Aziz (PSD), do deputado federal Marcelo Ramos (PL) e do prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), junto ao Governo Federal, através do Ministério da Defesa, Parintins recebeu neste sábado (16), no aeroporto Júlio Belém, uma usina que produzirá 32 metros cúbicos de oxigênio por hora. O equipamento foi transportado pela Força Aérea Brasileira num avião cargueiro modelo C 130.

A chegada da estrutura foi acompanhada pelo prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereadores e secretários municipais.

A usina será instalada no hospital Jofre Cohen, referência no tratamento de Covid-19. O equipamento também atenderá demanda do hospital Padre Colombo, referenciado para casos de urgência e emergência. Municípios vizinhos do Amazonas e do oeste do Pará também serão beneficiados com a usina.

Para o prefeito Bi Garcia, a usina chega em um momento crucial em que todo o Estado do Amazonas luta para conseguir estoque de oxigênio. “É uma ação audaciosa, num momento tão difícil que o mundo está atravessando, principalmente os caboclos da Amazônia. Estamos passando por um problema muito sério no Estado do Amazonas, na capital principalmente”, pontuou.

O equipamento, orçado em R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), foi adquirido por meio de emenda do senador Omar Aziz para custeio da saúde pública. “Eu tenho que agradecer muito à atuação parlamentar do senador Omar de conquistar investimentos para os amazonenses. Agradeço também ao Governo do Estado, Governo Federal, ao deputado Marcelo Ramos e a toda a bancada federal do nosso estado”, completou Bi Garcia.

Simultaneamente à chegada da usina, 10 cilindros de oxigênio também desembarcaram de helicóptero no aeroporto Júlio Belém. As balas de oxigênio foram recarregadas em Santarém-PA numa ação de parceria entre o Distrito Sanitário Indígena (DSEI) e Prefeitura de Parintins.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro e Arleison Cruz