Parintins recebe vacinas Pfizer e Jansen

Parintins recebeu na noite desta quinta-feira, 08 de julho, uma remessa com 5.160 doses de vacina contra a Covid-19. O recebimento foi feito pela Secretaria de Saúde e contou com total apoio da Polícia Militar.

Nesta entrega feita pelo Governo do Estado foi feito, pela primeira vez, o envio de doses dos imunizantes Pfizer e Jansen. No total, Parintins recebeu 2.880 doses da Astrazeneca, 1.200 doses da Pfizer e 1.080 doses da Jansen.

O secretário de saúde, Clerton Rodrigues, salienta que a meta da Prefeitura de Parintins é alcançar a marca de 70 mil pessoas vacinadas até esta sexta-feira. “O prefeito Bi Garcia tem acompanhado de perto todo o trabalho de imunização no nosso município e tem feito todos os investimentos necessários para que a campanha continue tendo o êxito que tornou Parintins referência no combate à Covid. Fazemos novamente o chamado a todas as pessoas que estão dentro das faixas etárias beneficiadas com a vacina para que procurem as unidades para primeira ou segunda dose”, reitera.

A coordenadora de vigilância em Saúde, Elaine Pires, afirma que o corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde irá reunir para definir a destinação das doses da Pfizer e Jansen. “Estaremos reunindo também visando o seguimento na próxima semana das ações de imunização na zona rural”, conclui.

Secom

Foto: Márcio Costa