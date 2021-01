Parintins receberá nova remessa com mais de 2 mil doses de vacina contra Covid-19

O prefeito Bi Garcia comemorou a chegada de mais doses da vacina contra a Covid

Em reunião promovida em Manaus nesta sexta-feira (22), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), recebeu a garantia, do Governo do Estado, do repasse de 2.244 novas doses da vacina Coronavac para a continuidade das ações de imunização em Parintins.

O encontro, comandado pelo governador Wilson Lima (PSC), contou com a participação de secretários estaduais e do deputado estadual Saullo Vianna (PTB).

As mais de 2 mil doses de Coronavac serão destinadas aos profissionais de saúde e idosos com mais de 75 anos. O imunizante é destinado ao Município através do Plano Nacional de Imunização contra Covid, elaborado pelo Governo Federal. A aplicação das doses em Parintins será feita pela Prefeitura Municipal.

O prefeito Bi Garcia comemora a chegada de mais doses da vacina contra a Covid. “A qualquer momento receberemos essas mais de 2 mil doses da vacina contra Covid. Vamos fortalecer a imunização de nossos profissionais que estão na linha de frente e resguardar nossos idosos. Continuamos em guerra para salvar vidas”, exalta o prefeito.

De acordo com Bi Garcia, nesta sexta chegam mais 45 balas de oxigênio num trabalho de parceria com o Governo do Estado. O material abastecerá leitos que não são atendidos pela rede de oxigênio do hospital Jofre Cohen.

