Parintins recebeu 27 mil doses de vacina contra Influenza e campanha inicia sexta-feira

A Prefeitura de Parintins recebeu na manhã desta quarta-feira, 20 de março, um total de 27.600 doses de vacina contra a Influenza para a campanha de vacinação que inicia na próxima sexta-feira (22) às 9h. A campanha é direcionada exclusivamente para aos grupos prioritários com meta de cobertura de 90%.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins Elaine Pires lembrou que fazem parte do grupo de risco crianças de 06 meses a menos de 06 anos de idade, grávidas, puérperas, idosos com mais de 60 anos, profissionais da saúde, professores, indígenas aldeados, pessoas com doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos sob medida protetiva e população privada de liberdade.

“É importante destacar que a definição de grupo prioritário é feita pelo Ministério da Saúde e as vacinas enviadas correspondem a essa população”, explicou.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, a parceria com o Governo do Estado, por meio da SUSAM e Fundação de Vigilância em Saúde, atende a uma premissa do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros em promover parcerias e assim prevenir o maior número de parintinenses possível. “O Estado está em alerta por questão da gripe H1N1 e é fundamental que as pessoas que compõem o grupo prioritário estejam imunizadas e por isso é necessária a atenção de todos”, afirmou.

SECOM