Parintins reduz toque de recolher

O Comitê de Combate ao Coronavírus de Parintins reuniu na tarde desta terça-feira, 23 de março, para avaliar o cenário da pandemia da Covid-19 em Parintins. O encontro dos órgãos de saúde e segurança do município ocorreu no Centro do Idoso Pastor Lessa e avaliou a situação dos últimos 15 dias.

O novo decreto, que define o toque de recolher das 20h às 5h da manhã, passa a valer a partir desta quarta-feira (24). O decreto permite o funcionando de restaurantes, bares, lanchonetes missas e cultos com até 30% e academias com 50% da lotação do local. Práticas esportivas e festas seguem proibidas e sujeitas a multas.

O presidente do comitê, prefeito Bi Garcia, destacou que Parintins já aplicou mais de 11.500 doses do imunizante contra a Covid-19, sendo cerca de 10% da população. “Com o atual cenário e pensando na nossa economia, o comitê decidiu ampliar o horário de funcionamento do comércio em Parintins. Todas as medidas exigem cuidados que dependem da união de todos para que possamos evitar o contágio pela Covid-19”, disse.

Para a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, a medida vem de encontro com a redução dos casos, mas todas as medidas de higiene e segurança para evitar aglomerações e contágio do vírus.

De acordo com o diretor do hospital Jofre Cohen, Josimar Marinho, a unidade registrou nos últimos dias redução de internações e intubações. Nesta terça-feira, o hospital tem apenas uma pessoa entubada. Ele destacou o trabalho da sala reabilitação no bumbódromo e no hospital que atua para evitar internações e frisou que a unidade está com estoque de sedativos, EPIs e 120 cilindros de oxigênio cheios para atendimento de pacientes em casa.

