Parintins registra primeiro caso de Covid-19

Um crescimento de mais de 100%, em menos de 24h, foi o aumento dos números divulgados nesse domingo, 22, pelo Governo do Estado dos casos de coronavírus (Covid-19) no Amazonas.

Ontem eram 11 e hoje são 26 os casos confirmados de pacientes com o Novo Coronavírus, no Estado, um é de Parintins. O prefeito Bi Garcia em pronunciamento na página de facebook da Prefeitura de Parintins, confirmou o caso de infecção do parintinense.

O paciente infectado foi transferido para Manaus e segundo informações divulgadas, ele encontra-se com quadro de saúde estável, internado em um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro e Hospital Delphina Aziz.

De acordo com as informações da presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FGV), Rosemary Costa, a infecção teria ocorrido quando o cidadão, do sexo masculino, sem ter o nome e a idade revelada, em um evento, com pessoas de São Paulo.

O Boletim oficial divulgado nesse domingo, pela Prefeitura, mostra 8 casos notificados, 1 confirmado e 7 descartados.

Da Redação JI