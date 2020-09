Parintins representa região Norte em Encontro de Turismo on-line

O município de Parintins representou a região Norte na “7ª edição do Encontro de Turismo que teve como tema: “O Turismo vai Continuar!”

A edição ocorreu na noite de quarta-feira, 09 de setembro, nas plataformas digitais do evento.

Diferente das outras edições, o encontro foi on-line e reuniu mais de 50 membros do trade nacional. Representantes das cinco regiões do Turismo no Brasil e também convidados internacionais de países dos outros continentes como Rússia, China, Estados Unidos e Arábia Saudita, também participaram.

A secretária de Cultura e Turismo de Parintins, Karla Viana, foi quem representou a região Norte, onde pode explanar sobre os impactos da Covid-19, no Festival de Parintins. “Recebemos o convite para representar a região Norte e durante o encontro todas as regiões puderam falar sobre o que a pandemia acarretou nas manifestações folclóricas em todo Brasil. Falamos sobre a não realização do Festival, o que acarreta para economia, e o que ele representa para o município e que assim como esse encontro online, os bois também se reinventaram e levaram uma edição diferenciada através de lives para mundo”, disse.

Mediado por Guilherme Guimarães, idealizador do Encontro, e Rosane Lucas, reitora da Universidade de Concierges, o Encontro de Turismo tem como objetivo conectar empresários e promover o networking, fomentar novos negócios e compartilhar informação sobre Turismo.

Bruna Karlla/Sectur