Parintins representou Região Norte em seminário

O município de Parintins representou a região norte no Seminário On-line de Lançamento dos resultados da pesquisa nacional “Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil”. A videoconferência ocorreu na noite de quarta-feira (09).

A secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, recebeu o convite pela referência que Parintins tem em executar uma das maiores festividades do país. Na ocasião, Karla pôde explanar sobre os impactos da Covid-19 no calendário de eventos do município, em especial o Festival Folclórico.

“Tivemos o prazer de participar do seminário on-line sobre os impactos da Covid, falando um pouco sobre o Festival de Parintins. Super positivo o encontro, onde cada participante pôde expor a sua realidade e como eles estão conseguindo driblar essa perda no turismo e cultura com a não realização dos seus eventos”, disse.

Na oportunidade os representantes também falaram com relação as contribuições e dificuldades que encontraram em executar a lei Aldir Blanc. ” A lei de emergência cultural veio para ajudar os artistas que ficaram interrompidos de trabalhar pela pandemia, porém devido os trâmites burocráticos e também o acesso à tecnologia, nem todos os municípios aderiram a lei. Não foi por falta de querer, mas sim pelas dificuldades encontradas”, ressaltou.

Em Parintins, 76 projetos foram aprovados pelo edital de fomento do subsidio III, destinando um valor mais 500 mil que está sendo repassado aos artistas.

Pelo Prêmio Feliciano Lana do Governo do Estado, o município conseguiu alcançar o valor de mais de um milhão, beneficiando 19 projetos de artistas parintinenses.

Bruna Karlla/SEMCTUR/SECOM

Foto: Yuri Pinheiro