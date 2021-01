Parintins retorna com aulas remotas na rede municipal

O programa “Aprendendo em casa nas ondas do rádio”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Parintins, vai estar de volta. No sábado (23), o secretário Municipal de Educação, professor Azamor Pessoa reuniu com a equipe responsável pelo programa, professores e pedagogos que aceitaram o desafio de levar a educação fundamental aos alunos da rede municipal de ensino.

O programa, que leva o ensino remoto aos alunos da rede municipal de ensino através das emissoras de rádio de Parintins, foi implantado em abril do ano passado, após a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19. A iniciativa segue determinação do prefeito Bi Garcia (DEM) para minimizar os prejuízos advindos com a suspensão das atividades em sala de aula no município.

Na reunião com os educadores houve abordagem sobre os aspectos da primeira fase do programa no ano passado. Eles propuseram ao secretário a realização de um curso de formação aos professores da zona rural via remoto, para melhor desempenho junto aos alunos.

Além das aulas via programa de rádio, os alunos receberam apostilas, além de suporte dos professores residentes nas comunidades e um call center disponibilizado aos alunos e professores para esclarecimento de dúvidas. Como incentivo aos alunos, a Semed, através do programa, sorteou rádios a alunos para o acompanhamento das aulas.

“É um programa de relevância imensurável”, observou o secretário Azamor Pessoa durante o encontro. Segundo o Secretário, um dos objetivos é aumentar o alcance para um maior número de alunos, ao externar o reconhecimento pelo trabalho realizado pela equipe na primeira fase.

A professora e coordenadora do programa, Carla Josiane Almeida Maciel, afirmou que o programa foi “essencial para que pudessem atenuar a situação dos estudantes por terem ficado em casa”.

Na próxima segunda-feira a equipe terá uma nova reunião com o secretário para promover alguns ajustes. O programa voltará a ser veiculado nas próximas semanas.

