Parintins reúne os melhores da região no II Desafio Spartan Muay Thai nesse sábado

Grandes lutas, é o que promete a coordenação do II desafio Spartan Muay Thai, que acontece no sábado, 11 de maio, no ginásio Elias Assayag, em Parintins (369km de Manaus).

O evento de arte marcial é uma realização do representante da modalidade no Baixo Amazonas, Geová Farias, e chancelado pela Federação de Muay Thai do Amazonas com a participação de 11 representantes parintinenses (oito masculino e três feminino), além de atletas profissionais de Manaus, Novo Airão, Itacoatiara e Manacapuru.

Na luta principal, o parintinense Dener Silva encara o manauara Luan Anderson. “Se tudo der certo e o Dener se consagrar campeão, ele (Dener) irá para a disputa do cinturão. Poderemos ter em Parintins um campeão com cinturão na categoria de Muay Thai”, destaca o responsável da equipe da Ilha Tupinambarana, Geová Farias.

Geová garante que vai ser um evento de alto nível, com grandes lutas e todos estão convidado a prestigiar e torcedor pelos nossos representantes. “Divulgar a modalidade e apresentar a população um pouco do esporte Muhay Thai, além de resgatar jovens, adolescentes através de nossos projetos sociais na cidade e em Vila Amazônia, preparando-os para disputas locais e fora do município e estado”, objetiva a importância do evento.

Os ingressos para ver os combates estão a venda na Academia Japan ou pelo número (92) 99223-2127 ao preço de R$ 5+1kg de alimento (arquibancada) e R$ 10+ 1kg de alimento (cadeiras especiais).

Kedson Silva/JI