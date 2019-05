Parintins reverencia Dom Arcângelo Cerqua

Parintins comemora hoje, 14, com um feriado municipal e muitas homenagens ao grande pastor da Igreja Católica, dom Arcângelo Cerqua, nosso primeiro bispo diocesano.

Dom Arcângelo nasceu em Giugliano, Província de Nápoles, Diocese de Avers, no dia 02 de janeiro de 1917. Filho de Antonio Cerqua e Maria Assunta Cecere. Tinha três irmãos Giovana, Michele e Domenico. Foi Batizado na Igreja de São Nicolau no dia 8 de janeiro de 1917. Aos oito anos, no dia 02 de maio de 1924, fez a sua primeira comunhão na Praça de Santa Sofia durante as Santas Missões pregadas ao povo pelos Padres Redentoristas. Aos cinco anos, o menino Arcângelo teve o seu primeiro contato com as Missões. Ao lado da mãe, viu passar pela pequena Giugliano uma relíquia de São Francisco Saverio, o Apóstolo da Índia. O ambiente familiar despertou-lhe uma devoção profunda à Maria que o acompanhou pelo resto da vida. Sua vocação missionária foi incentivada pela professora do 5º ano elementar, Senhora Anna D`Alterio, esposa de um pintor chamado Giulio di Napoli, que de tanto falar nas missões incentivou seus alunos a ingressar no Seminário menor de Ducenta no dia 13 de outubro de 1930. Nove meses depois, no dia 14 de junho de 1931, o menino Arcângelo recebe no Seminário o Sacramento da Crisma. Formou-se Padre do PIME, para trabalhar nas missões estrangeiras, recebeu a batina, a tonsura, as ordens menores e por fim o Diaconato e o Presbiterato. Foi Ordenado Diácono no dia 21 de junho de 1940, pelo Cardeal Idelfonso Shuster. Sua Ordenação Sacerdotal foi no dia 29 de junho de 1940, em plena segunda guerra mundial. Em Fevereiro de 1948, Pe. Arcângelo recebe o crucifixo de missionário e é enviado ao Brasil. No dia 29 de maio de 1948, chega a Macapá em companhia de Dom Anselmo Pietrulla, Bispo de Santarém e é empossado vigário de Macapá. No dia 13 de novembro de 1955 chega a Parintins às 06:00h da manhã, na Lancha João Cleofas, Pe. Arcângelo, a Federação Mariana de Manaus e comitiva, onde é recebido com festa pelo povo. No dia 15 de março de 1956 Pe. Arcângelo foi nomeado Administrador Apostólico da Prelazia de Parintins e, no dia 1º de maio foi empossado por Dom Alberto Ramos. No dia 03 de fevereiro de 1961, Monsenhor Arcângelo foi nomeado Bispo Prelado de Parintins. A notícia foi publicada no L`Osservatore Romano, jornal do Vaticano.Em 1962, Dom Arcângelo começa a construir a atual Catedral Nossa Senhora do Carmo de Parintins e também participa do Concílio Vaticano II neste ano, e nas sessões seguintes até 1965. Em 1971, Dom Arcângelo Cerqua cria na Prelazia de Parintins o Cursilho da Cristandade. Participou da Conferência Latino Americana de Puebla em 1979. No ano de 1980 teve uma audiência com o Papa João Paulo II e pediu a sua Santidade que quando cruzasse o espaço aéreo de Parintins, enviasse uma bênção especial para o povo Católico de Parintins. Logo após a comemoração dos 25 anos da Prelazia em 1980, exatamente oito meses depois da mensagem do Papa veiculada pela Rádio Alvorada em comemoração aos 25 anos, o Vaticano divulgou um decreto datado de 25 de março de 1981, elevando a Prelazia à Diocese. Quatro meses mais tarde, no dia 15 de julho de 1981, Dom Arcângelo muito doente, recebeu do Papa João Paulo II a Bula “Conferencia Episcopalis Brasiliensis” elevando a Prelazia de Parintins à Diocese, juntamente com outras Prelazias da região, como Humaitá, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. No dia 11 de maio de 1986, celebrou na Itália 25 anos de Sagração Episcopal e por causa da doença pediu a Sagração de um Bispo coadjutor à Nunciatura Apostólica e foi escolhido o Padre João Rizatti no dia 17 de dezembro de 1987. Dom João Rizatti, foi amigo e confidente de Dom Arcângelo. No dia 5 de julho de 1988, véspera do Círio de Nossa Senhora do Carmo, Dom Arcângelo renunciou à Diocese de Parintins, passando a ser Bispo emérito. Faleceu na Itália no dia 21 de fevereiro de 1990.Dom Arcângelo assumiu a Prelazia com duas Paróquias e quase nenhuma assistência ao interior. Começou então a estruturar a Prelazia fundando e acompanhando as comunidades rurais, formando líderes e Padres. Os Padres ordenados por ele foram: Pe. Dílson Brandão, Pe. Francisco Dinelly e Pe Rener Dutra. Instituiu os ministros da Eucaristia e realizou no dia 9 de julho de 1968 a primeira Assembléia para formar o Conselho Presbiteral e definir orientações sobre a Evangelização, a Catequese e a Pastoral dos Sacramentos. Na verdade, realizou as 07 primeiras Assembléias de Parintins, todas pessoalmente dirigidas por ele.

O Bispo, cantor, poeta e compositor, também se preocupou com as famílias, com a educação, com a juventude, vocações e ministérios e com o Diretório das festas religiosas. Dom Arcângelo marcou profundamente a vida do povo e a história de Parintins e de toda a Igreja. Mais do que Bispo, foi um pai espiritual para todo o povo Amazônida.

Carlos Frazão/JI

Fonte: Revista do Jubileu da Diocese de Parintins