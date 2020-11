Parintins se aproxima de 4.800 consultas em neuropediatria

O município de Parintins realizou em 3 anos e 9 meses, aproximadamente 4.800 consultas na especialidade neuropediatria com o médico Francisco Tussolini. Tussolini atende a uma média mensal de 110 crianças de Parintins na Policlínica Padre Vitório e também pacientes de cidades vizinhas que encontram no município um dos profissionais mais capacitados do Estado do Amazonas. Tussolini é o único pediatra a atender no interior do Estado e foi contratado pela Prefeitura justamente para dar esta atenção.

O médico Francisco Tussolini afirmou que se uma família procurar hoje Manaus para uma consulta na especialidade, a espera será de um pelo menos um ano, sendo que em Parintins a espera máxima é entre 30 e 40 dias. “Estamos nesse período fazendo um trabalho importante de orientar as famílias, as escolas como devem receber essas crianças, receitando, dando novos laudos. Nós agradecemos por estar conseguindo realizar esse trabalho”, afirmou.

O médico ressaltou a importância da família no tratamento de uma criança que realiza o tratamento. Reiterou que aquele método antigo de castigar as crianças com algum problema, ela irá piorar. “Esse trabalho é urgente na pandemia de orientar as famílias, orientar os filhos, a escola e todos nós devemos ter um cuidado enorme. Quanto mede o verbo orientação, muito melhor para as famílias”, lembrou.

O agendamento para as consultas com neuropediatra Francisco Tussolini são feitos no PAC Parintins.

