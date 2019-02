Parintins se entrega à Folia do Galo

Parintins deu uma prévia neste domingo, 10, do que será o circuito do Galo no dia 24 de fevereiro no Centro Histórico de Parintins. As bandas Simplicidade e 2K12 levaram pagode, samba, boi-bumbá e muita energia no que se transformou no primeiro grito de carnaval da Ilha. Sorteio de brindes, apresentação de rainhas e até apresentação de uma musa gay fizeram parte da programação.

A grandiosidade do evento superou as expectativas que um lado da Avenida Amazonas teve que ser interditada para receber o público. Segurança e o clima de confraternização marcaram o lançamento do Galo Parintins 2019. A estudante universitária Ingrid Souza, 20, aprovou o evento e já aguarda o dia da saída do Galo nas ruas. “Esses eventos movimentam a cidade, aquecem a economia e o Galo tem como marca nos fazer brincar e se divertir”.

O administrador Erivelton Melo, 21, já havia acompanhado o Galo em Manaus e assegurou que o movimento em Parintins não deixa nada a desejar ao Galo da Capital do Amazonas. “O Galo em Parintins chegou com o espírito dos foliões de Manaus, a galera tá gostando muito”, assegura.

O empresário Alexandre Leal, um dos parceiros da Banda do Galo, se mostrou muito contente com o resultado do evento. “Sempre buscamos investir no município com eventos e a chegada do Galo na Ilha mexeu com o público que gosta de eventos, não tenho dúvidas do sucesso do circuito no dia 24”, afirma.

Transmissão ao Vivo

O sucesso do lançamento da Banda do Galo 2019 pôde ser acompanhado pelos internautas de vários lugares do Brasil com a transmissão feita na rede social Facebook. Com o auxílio da produtora Paulino Produções a interação do Público com o show foi instantânea.

Fotos: Pitter Freitas e Arleison Cruz

Texto: Carlos Alexandre Ferreira