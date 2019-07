Parintins se prepara para festejar sua Santa Padroeira

A imagem da Santa Peregrina chega de Manaus, neste sábado,06, às 08h no Cais de Parintins.

Passado o Festival Folclórico de Parintins que esse ano teve o Boi Garantido como vencedor, os parintinenses se voltam para a festa de sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo, que acontece de 06 a 16 de julho na Ilha Tupinambarana.

Em 2019, a paroquia da Catedral trabalhará o tema “Maria, Mãe dos Povos da Amazônia”, e o lema “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5).

As festividades a Virgem do Carmelo iniciam na manhã de sábado (6 de julho), com a imagem da Santa vinda com os Romeiros de Manaus, saindo da Boca do Limão acompanhada por diversas embarcações com o tradicional círio fluvial em direção ao Cais do Porto, onde é recepcionado com fogos de artifício e saudado por milhares de fiéis católicos e devotos da padroeira que percorrem as ruas da cidade, em carreata, anunciando o início dos festejos 2019 até a Igreja de São José Operário,

O cartaz para publicação da festa desse ano foi elaborado por uma equipe sob a responsabilidade do padre Dorival Nascimento, com a participação do artista do boi Caprichoso, Juarez Lima e do designer Fram Canto, gerente da gráfica João XXIII.

Programação:

06/07 (sábado)

– 06h: Santa Missa

– 08h: Recepção da imagem no Porto (Círio Fluvial), seguido de carreata até a Igreja de São José Operário.

18h: Círio, saindo da Paróquia de São José Operário – Itinerário: Av. Nações Unidas, Rua Álvaro Maia, Av. Amazonas e Catedral seguida da Santa Missa.

07/07 (Domingo)

-06h: Santa Missa

-09h30: Batizado para crianças da cidade

-19h: Santa Missa

Kedson Silva – JI

Fotos: JI/Divulgação