Parintins se prepara para Pólo III com disputa das modalidades coletivas

A disputa esportiva escolar começou em Parintins. No sábado (18) foram definidos no Circuito Escorpião, os representantes parintinenses para a disputa do Pólo III na modalidade atletismo e nessa segunda-feira (20) iniciam as competições para as modalidades handebol, futsal, voleibol, vôlei de areia, xadrez e tênis de mesa.

A coordenação técnica publicou a tabela dos jogos e a programação de segunda-feira na modalidade futsal, disputada no ginásio Elias Assayag é a seguinte:

07h15: Inf. fem – Charles Garcia x Tsukasa

07h45: Inf. fem – Ceti x Geny Bentes

08h15: Inf. masc – Lila Maia x Carmo

08h45: Inf. masc – Aderson x Luz do Saber

09h15: Inf. masc – Tsukasa x Geny Bentes

9h45: Inf. masc – Ceti x Luiz Gonzaga

10h15: Juv. fem – Bosco x GM3

10h45: Juv. fem – Ceti x Dom Gino

11h15: Juv. fem – Ifam x Luiz Gonzaga

11h45: Juv. fem – Brandão x Tsukasa

12h15: Juv. masc – Luz do Saber x Ceti

12h55: Juv. masc – Tsukasa x GM3

13h35: Juv. masc – Carmo x Ifam

14h15: Juv. masc – Charles Garcia x Bosco

14h55: Juv. masc – Luiz Gonzaga x Lila Maia

15h35: Juv. masc – Aderson x Geny Bentes

Promovido pelo Governo do Estado através da SEJEL, a Seletiva do Pólo III será realizado mais uma vez em Parintins no período de 01 a 06 de junho com disputa nos naipes masculino e feminino, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos). A competição que reúne as cidades do Baixo Amazonas (Maués, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Parintins) serve de classificatória para a disputa dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) que acontece na Capital (Manaus) no mês de julho.

Kedson Silva/JI