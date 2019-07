Parintins se prepara para receber Ronaldo Angelim, Carlos Germano e Neto Caraúbas no Desafio das Paixões

Os ex-jogadores profissionais Ronaldo Angelim (zagueiro do Flamengo) e Carlos Germano (goleiro do Vasco) unirão as torcidas organizadas parintinenses em um jogo comemorativo no Estádio Tupy Cantanhede no dia 04 de agosto (domingo) denominado ‘Desafio das Paixões’. O evento festivo na categoria Master, também será abrilhantada com a participação do ex-capitão da seleção brasileira de futsal, Neto Caraúbas.

De acordo com o responsável da vinda dos atletas a Parintins, Antônio Carlos, “o Carlos Germano é atual treinador de goleiro do vasco e auxiliar técnico do Luxemburgo e o Ronaldo Angelim ainda tem proposta de continuar em times profissionais e o Neto Caraiba é ex-capitão da Seleção Brasileira de Futsal. Eles estão fazendo uma turnê pela região Norte, onde na sexta-feira (02 de agosto), eles estarão na cidade de Iranduba, no sábado (03) em Terra Santa no Pará e no domingo (04) em Parintins”.

“Será uma Integração das paixões das torcidas em Parintins e vamos lotar o Tupyzão. Será formada duas equipes (Flamengo e Vasco) com jogadores acima de 40 anos que fizeram história no futebol parintinense. Ingressos estão disponíveis no Container do Babá Tupinambá em frente ao Bumbódromo ao preço de R$ 10”, informa um dos coordenadores do evento na cidade, Alan Pimentel.

Kedson Silva – JI