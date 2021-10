Parintins tem 23 casos notificados de Rabdomiólise

O município de Parintins atualizou para 23 o número de casos notificados de Rabdomiólise, também conhecida como “doença da urina preta”. Foram 14 novos casos só esta semana. A informação é da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde que já informou a Fundação de Vigilância em Saúde do Governo do Estado (FVS). Dos 23 casos notificados, 14 foram confirmados e 9 ainda estão em investigação. Do total, 15 chegaram a ser internados, sendo que três ainda estão no hospital Jofre Cohen sendo acompanhados, sem gravidade.

Na próxima semana chegará ao município uma equipe do Governo do Estado, Ministério da Saúde e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) para investigação dos casos. “Vamos in loco realizar a questão da procedência do pescado, possíveis alterações locais”, explicou a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires.

Ela afirmou também que diariamente os pacientes internados passam por exames para verificação de alguma alteração nos níveis de CPK. “A investigação leva em consideração também a sintomatologia, procedência do pescado, entre outras informações”, disse.

CASOS NOTIFICADOS: 23

LOCALIDADES:

03: Comunidade São Marcos – Monte Sinai – Caburi

06: zona urbana: (1) Itaúna I, (1)Palmares; (4)Paulo Corrêa;

01: Comunidade da Brasília;

05 Lago do Cumprido- Caburi;

07: Emílio Moreira (procedência do peixe – Panauaru/ Caburi;

01: Barreirinha – Aldeia Araticum.

SECOM