Parintins tem projeto aprovado na Confederação Brasileira de Canoagem

Idealizada pelo coordenador de esporte e lazer, Jamil Medeiros, a escolinha de canoagem para preparação de futuros atletas será implantada em Parintins. O projeto foi aprovado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e será criado em Parintins com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade).

De acordo com o secretário de convênios da Prefeitura, Wanderlei Ribeiro, o recurso para o projeto foi empenhado pelo Governo Federal. “Estamos no aguardo da liberação para que a gente possa fazer a licitação para a compra dos equipamentos (caiaques, remos e coletes) que não tem na região norte, para a escolinha, única no Amazonas, entrar em atividades”, pontuou.

Idealizador do projeto, Jamil Medeiros informa que a iniciativa objetiva atender crianças carentes e formar atletas na modalidade. “Temos todo apoio da Confederação Brasileira de Canoagem que futuramente enviará a Parintins uma equipe para a realização de um curso de capacitação para os futuros professores da escolinha”, reitera.

Sobre o projeto, o coordenador da Semjuv comenta existir mais de dez adeptos do esporte no município. “Tudo começou com a vinda do diretor das categorias de base da CBCa, Denis Terezani, ao Festival e me viu passeando de caiaque com os adeptos em frente à cidade. Ele entrou em contato comigo, passando a conhecer, em seguida, o Cantagalo dentre outros pontos turísticos apropriados para a prática da canoagem. Foi assim, que essa semente foi plantada para que o projeto chegasse a Parintins”, conta Jamil.

Secom

Foto: Confederação Brasileira de Canoagem