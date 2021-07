Parintins terá centro de reabilitação física, auditiva e intelectual

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, esteve nesta terça-feira, 29 de junho, participando de mais uma reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Amazonas e Comissão Intergestora Bipartite, onde aconteceu a aprovação da proposta de habilitação do CER (Centro Especializado de Reabilitação: Física, Auditiva e Intelectual).

Clerton Rodrigues esteve acompanhado da técnica da Secretaria de Saúde, Nara Koide. Segundo o titular da saúde de Parintins é mais uma proposta de governo do prefeito Bi Garcia sendo concretizada para fortalecer o Sistema Único de Saúde e viabilizar acesso à reabilitação física, auditiva e intelectual.

A reunião do Cosems e CIB aconteceu em Manaus com a presença de todos os secretários de saúde do estado e de representantes do Governo do Estado.

SECOM