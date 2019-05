Parintins terá gasolina a R$2,40 nesta quinta feira no Dia Livre de Impostos

O DLI 2019 objetiva conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga pelos consumidores no ato da compra (Foto:Divulgação)

Nesta quinta-feira, 30 de Maio, o Dia Livre de Impostos, uma ação de iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem do Amazonas (CDL Jovem Amazonas), que será realizada no Posto MCD – localizado na Estrada do Macurany, Djard Vieira – em frente ao Fórum do município, oferecerá gasolina a R$ 2,40.

Em Parintins, nos dias comuns, a gasolina custa em torno de R$ 4,85. No dia da ação, os consumidores pagarão menos da metade do valor. O DLI terá início às 8h e se estenderá até atingir os 500 litros de gasolina disponíveis.

O DLI 2019 objetiva conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga pelos consumidores no ato da compra. Segundo a entidade, serão ofertados 500 litros de gasolina aos consumidores neste dia. Vale lembrar que será permitido apenas 5 litros de combustível por veículo, atingindo, cerca de 100 consumidores efetuando a compra sem a cobrança dos impostos.

Com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Parintins e do Instituto Ajuricaba, a ação se estenderá das 8h às 10h. “A equipe já está em Parintins, e é preciso que o consumidor chegue cedo para ter acesso ao cupom de abastecimento sem impostos”, ressaltou Patrícia Brelaz presidente da CDL Parintins.

Serviço:

O quê? Dia Livre de Impostos

Onde? Posto MCD – localizado na Estrada Parintins, rua Macurany, em frente ao Fórum do município

Hora: A partir das 8h

CONTATO: 92 99367-9032

Fonte: Assessoria CDL Parintins

