Parintins terá o primeiro campo geométrico do Estado

O Complexo Esportivo Arena Brito vem recebendo reforma e ampliação de sua área esportiva. De acordo com o proprietário Edson Brito o popular “Preto”, a nova estrutura terá campo para adultos e crianças, quadra de areia para a prática do futevôlei e preparação física (funcional), além de espaço para outras atividades esportivas e de lazer, como sinuca e de tênis de mesa.

Diante das novidades, o proprietário também anuncia uma área coberta para evento e um campo de futebol society padrão internacional, o primeiro a ser implantado no Estado. “Nem em Manaus tem. A nova Arena Brito vai ter um campo geométrico (que é aquele que tem uma grama com partes escura e outras claras que facilita a demarcação do campo e a linha de impedimento), que vemos nos campos europeus, nas competições da Champions League”.

Com as obras a todo vapor e sem uma data certa para inauguração devido a pandemia do coronavírus, Edson Brito garante que “a obra será um marco para o município e prometo uma grande festa de inauguração”.

Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação