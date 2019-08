PARINTINS TRISTE COM O FALECIMENTO DE TADEU DE SOUZA

O jornalista Tadeu de Souza teve um infarto na manhã desta terça-feira, 06, e veio a óbito, para a tristeza de toda uma população que admirava seu trabalho no rádio, tv e nos livros.

Segundo sua família, o jornalista iria viajar amanhã, quarta-feira, 07, a Manaus e embarcaria para São Paulo, onde faria tratamento no Hospital Albert Einstein. Tadeu tinha problemas cardíacos.

“No ano 2000, quando vim morar em Parintins, tive o prazer e honra de conhecer Tadeu de Souza. Era vizinho de sua sogra, na avenida Amazonas, e dali surgiu uma amizade, respeito, cumplicidade, e muito aprendi com esse cabocão querido. Por anos nos deu a honra de escrever no JI e muito nos ensinou. Não vou me estender porque temos muitas histórias juntos. Deus conforte sua família e a todos nós nesta hora de lágrimas e saudades” (Carlos Frazão/JI)

Tadeu de Souza apresentava o programa Agora Parintins de segunda à sexta das 12h às 13h30min no SBT , canal 22, e Agora é Show na Rádio Clube de Parintins FM nos sábados das 7h15min às 8h30min e era o editor-chefe do Blog Tadeu de Souza.

PARINTINS EM LUTO OFICIAL POR 3 DIAS

O prefeito de Parintins Frank Bi Garcia emitiu Nota de Pesar pelo falecimento de Tadeu de Souza

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que Parintins recebe na manhã de hoje a notícia do falecimento do escritor e jornalista Tadeu de Souza.

Tadeu era membro da Academia Parintinense de Letras e apresentador de programas de grande audiência tanto no rádio quanto na televisão. Lúcido e inteligente em seus comentários, conseguia transmitir com clareza os anseios da população. A imprensa do Amazonas perde um de seus grandes representantes com atuação no grupo Em Tempo.

Em razão desse triste acontecimento, estamos decretando três dias de luto oficial no município.

Aos familiares, parentes e amigos, expresso em nome do nosso povo, os nossos sentimentos, pedindo a Deus que conforte o coração de todos.

Frank Bi Garcia

Prefeito de Parintins

SOAMAR PARINTINS EMITE NOTA DE PESAR.

NOTA DE PESAR

A Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR PARINTINS, por sua Diretoria Executiva cumpre o dever de comunicar a todos os soamarinos o falecimento do radialista e Primeiro Secretario da SOAMAR PARINTINS, José Tadeu Noronha de Souza, tempo em que externa aos familiares as condolências e pedido ao Pai Celestial que o receba na morada eterna.

Parintins 6 de agosto de 2019.

Nelson BRELAZ

Presidente

HUDSON LIMA PRESTA HOMENAGEM PÓSTUMA AO COLEGA TADEU DE SOUZA

Pêsames a esposa Jossineias Farias e as filhas Alíria e Nilza Rita e a neta Malu.

A cidade de Parintins parou e ficou calada. Sabem todos os telespectadores e ouvintes que o ” o moreno, filho da Bahia, pávulo, Garantido e Flamenguista”, não vai entrar e mandar os “alores” e abraços. Tadeu era de Belém do Pará e começou a fazer história na comunicação na década de 70. Atualmente era imbatível na TV local de Parintins.

Tadeu caminhou na linha tênue do jornalismo. Entre o bem e o mal. Cena inesquecível foi quando invadiram a Rádio Alvorada e o espancaram em 1998. Um dos agressores, o ex-prefeito Alexandre da Carbrás, anos depois pediu desculpas e perdão. Tadeu com uma sapiência diferenciada o perdoou. Tinha dessas coisas. Também fez oposição ferrenha ao prefeito Bi Garcia e ao ex-prefeito Enéas Gonçalves. Mas no campo pessoal sempre teve muito apreço aos dois.

Após saída conturbada da Rádio Alvorada nos anos 2000, Tadeu foi diretor da Rádio Clube AM. De forma surpreendente quando saiu da Rádio Clube AM, se reinventou na TV SBT. De onde ninguém o superava. Todos sem dúvida adoravam o programa. Menos, é claro, os ladrões, bandidos, traficantes e assassinos. A quem Tadeu não tinha “pena”. Quando eu era operador de Rádio fui o produtor e sonoplasta dele no “Grande Vesperal” e depois “Ciranda da Cidade”. Depois no Jornal Impresso Em Tempo Parintins, tive a oportunidade de começar a escrever para Jornal Impresso. Aquela equipe era incrível. E ultimamente no Bate-papo de Política no SBT na TV.

Escrever de um colega que conheci pessoalmente em maio de 1997 é difícil. Ninguém é perfeito na Terra. Vai prevalecer os feitos bons. Esses exemplos para todos. Nosso último encontro foi no sábado, 24 de Julho. Naquele café regional de sábado oferecido por Tadeu e do Jossineias. Dia 25 ainda combinamos tomar umas cervejas. Ele não. Só iria ser o nosso anfitrião. Não pôde devido a outros compromissos. Então, melhor guardar aquela manhã estonteante de boa. Você que tinha 58 ou 54 que as gargalhas nunca admitia mesmo.

Caracas Tadeu de Souza, não consigo, por agora mais escrever nada. Apenas lamentar. Me desculpem leitores. Até logo meu colega. (Hudson lima, jornalista)

Por Carlos Frazão/JI

Fotos: facebook