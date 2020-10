Parintins ultrapassa 1.300 vacinações no dia D contra Poliomielite

O município de Parintins promoveu 1.323 imunizações no sábado (17), durante o dia D da Campanha Nacional Contra a Poliomielite. A campanha foi até às 17 horas em todas as 15 unidades básicas de saúde da cidade e do interior. Dezenas de profissionais foram mobilizados para ajudar no dia D.

Segundo o enfermeiro Arlindo Machado, a meta do município é alcançar 95% da população alvo composta por 9.384 crianças.

“Conseguimos alcance muito grande neste sábado e iremos reforçar o trabalho em todas as nossas unidades de saúde. Agradecer a Prefeitura de Parintins Secretaria de Saúde pelo apoio e estrutura para essa campanha. Os profissionais que também estiveram conosco contribuíram sobremaneira para as vacinações”, afirmou o gerente do Programa de Imunização, Arlindo Machado.

SECOM