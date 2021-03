Parintins ultrapassa a marca de 10 mil doses de vacinas aplicadas contra Covid-19

O município de Parintins ultrapassou nesta terça-feira (16) a marca de 10 mil doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. Só neste dia 16, a Coordenação de Vigilância em Saúde de Parintins contabilizou 330 vacinações durante o primeiro dia de vacinação na zona rural.

O trabalho alcançou 39 comunidades rurais de Parintins, com apoio de dez ambulanchas, onde foram administradas 284 doses para pessoas com 69 a 60 anos, 23 doses para idosos de 79 a 70 anos. Idosos com mais de 80 anos receberam 05 doses e trabalhadores da Saúde 18 doses.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, informou que a vacilação prossegue nesta quarta-feira na zona rural e também na cidade, alcançando os grupos prioritários. “A vacinação em Parintins já alcançou profissionais da saúde das redes pública e da rede privada, assim como indígenas aldeados e idosos com 60 anos ou mais. Estamos no aguardo de novas remessas para em breve novas etapas”, salientou Elaine.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, o município tem se destacado por justamente ter um calendário transparente e disponibilizar de imediato as vacinas enviadas pelos governos federal e estadual. “É um esforço da gestão municipal, das equipes do programa de imunização, da Secretaria de Saúde, da Vigilância e com isso a gente consegue chegar a esse número expressivo”, ressaltou.

Secom Parintins