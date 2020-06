Parintins vai ganhar quatro academias ao ar livre

A Prefeitura de Parintins construirá quatro academias ao ar livre no município. Os espaços dedicados a práticas esportivas serão localizados na Praça dos Bois, Praça da Liberdade, Estação da Cidadania no Bairro da União e na avenbida Geny Bentes no bairro Djard Vieira. As obras serão feitas com recursos oriundos de emenda parlamentar da ex-senadora Vanessa Grazziotin.

Na manhã desta quarta-feira (24), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, assinou a ordem de serviço para o início da construção das quatro academias. A assinatura foi acompanhada pelo vice-prefeito Tony Medeiros e vereadores.

A construção das academias, segundo Bi Garcia, deveria ter iniciada há quatro meses. Em razão da pandemia, os trabalhos tiveram que ser adiados. “Como estávamos muito preocupados em proteger a população da contaminação do novo coronavírus, não tínhamos como autorizar obras no início da pandemia. Hoje, com os números sendo achatados e com todos os cuidados, nós estamos retomando as atividades econômicas do município, e uma delas é a construção civil”, esclarece Bi Garcia.

Com a construção das quatro academias, o Município vai gerar dezenas de empregos diretos e indiretos. A partir da inauguração, profissionais de Educação Física serão contratados pela Prefeitura para a promoção de atividades nos espaços.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro