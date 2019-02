Parintins vai receber mais de 1 milhão de reais em emendas parlamentares

1,1 milhão de reais é a quantia que deve ser aplicada em Parintins. O anúncio foi feito ontem (22), após reunião entre a vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado Alessandra Campêlo (MDB) e a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS).

De acordo com a deputada estadual, autora das indicações à proposta orçamentária, a iniciativa faz parte do plano de investimentos articulado sob a representação da vereadora parintinense e do prefeito Bi Garcia (PSDB). Assim, garantiu a luta por mais repasses. “Parintins vai poder continuar contando comigo. Agora, ao lado do presidente Josué Neto, formamos uma dupla para que a Aleam esteja cada vez mais a serviço do povo do Amazonas“, disse.

“É satisfatório saber que temos uma representante comprometida com nosso município na Aleam. Alessandra levanta a bandeira pelo desenvolvimento de Parintins, demonstra interesse pelos anseios da população”, comemorou Vanessa.

O valor vai ser distribuído da seguinte forma: R$100 mil para os festivais de Caburi e Mocambo; R$100 mil para o Instituto Boi Bumbá Garantido; R$100 mil para a Escola Irmão Miguel de Pascale; R$100 mil para inserção de crianças no mundo da robótica, projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no Ceti – Parintins; R$229 mil para compra de materiais didáticos destinados a escolas da Zona Rural de Parintins; R$90 mil para projetos de artes do Instituto Cultural Ajuri e R$381 mil para aquisição de medicamentos para unidades básicas de saúde do município.

por Clely Ferreira

