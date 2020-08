Parintins volta ao toque de recolher de 22h às 05h, devido à pandemia do Covid-19

(Foto: Yuri Pinheiro)

Ao analisar os dados apresentados na reunião desta sexta-feira (21) pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que indica o crescimento de contaminados e internações causadas pelo coronavírus, além do aumento da entrada de vítimas de acidentes de trânsito aos finais de semana nos hospitais de Parintins, o Comitê de Combate à COVID-19 decidiu pelo aumento do toque de recolher, passando a ser das 22h às 5h e suspensão do funcionamento de bares e boates. A decisão é válida por 15 dias, a partir deste sábado (22).

As medidas foram tomadas de acordo com o acompanhamento dos dados dos últimos 15 dias da Vigilância em Saúde que somam com os dados apresentados pelos diretores clínicos dos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen, indicando o crescimento da entrada de vítimas de acidentes de trânsito ocasionados pelo consumo de bebida alcoólica.

“Não foi nenhuma súbita alarmante dos casos de COVID-19, mas achamos coerente tomar as medidas com o intuito de evitar um aumento mais expressivo. Com isso, a decisão foi tomada para prevenir maiores problemas”, disse o defensor público e membro do Comitê, Gustavo Cardoso.

As medidas de restrições também se estendem às práticas esportivas, como em espaços de caminhadas com grande aglomeração e jogos de futebol, cujo os campos serão vistoriados com maior intensidade. Com a vigência do novo decreto, bares voltam a trabalhar em sistema delivery e não utilização de máscaras vai gerar multa.

O Comitê de Combate à COVID-19 de Parintins é formado pela Prefeitura Municipal, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e demais órgãos de segurança.

SECOM