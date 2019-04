O prefeito Bi Garcia postou em sua rede social a boa notícia.

“Após meses de articulação, tivemos, nesta terça-feira, a grata notícia de que Parintins voltará a ter sede do Procon. Em reunião com Jalil Fraxe, diretor do órgão no Estado, e o deputado estadual Álvaro Campelo, demos continuidade no termo de cooperação que trata da instalação do órgão fiscalizador em nosso município.

Daremos todo o suporte para que o órgão retorne, de fato, para a cidade por reconhecermos a sua importância na defesa dos direitos do consumidor. A intenção é de viabilizarmos todos os trâmites necessários para que o Procon seja inaugurado no mês de maio, juntamente com o Mercado Municipal.

Reconheço o empenho da vereadora Vanessa Gonçalves que, junto ao deputado Álvaro Campelo, trabalhou intensamente no intuito de trazer o Procon de volta a Parintins. Esse trabalho de parceria foi primordial para que tivéssemos mais essa grande conquista. Vamos avançando!”

Por Bi Garcia, facebook

Postado por Carlos Frazão/JI