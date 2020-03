Paris Auto Escola anuncia aplicativo de legislação de trânsito para surdos

Pioneira a oferecer curso de Legislação com intérprete em Libras para alunos surdos e mudos e ser a primeira Auto Escola do Baixo Amazonas a aprovar junto ao Detran/AM, um aluno sem uma das mãos, dirigindo em carro adaptado, o diretor da empresa Paris Auto Escola, Neto Brelaz anunciou nesta quinta-feira, 05 de março, em sua página no facebook, o lançamento de um aplicativo de legislação de trânsito voltada para surdos. “Com a graça de Deus, vamos lançar no mercado de auto escolas, o primeiro aplicativo para surdos usarem na legislação de trânsito, dando melhores condições de aprendizagem e acima de tudo, incluindo eles nesse tão importante processo que é ter sua Carteira Nacional de Habilitação”, anuncia Neto Brelaz.

De acordo com o diretor do Centro de Formação de Condutores, o lançamento será feito no dia 29 de março em culminância ao aniversário de seu pai (Nezias Brelaz, proprietário da Auto Escola) em local ainda a ser definido. “O projeto foi desenvolvido pelo jovem Elian Costa e o aplicativo já está rodando perfeitamente”, garante.

Há 20 anos trabalhando para melhorar o trânsito da Ilha Tupinambarana, o diretor da Paris Auto Escola destaca que “nossa empresa sempre se preocupa em ir além de prestar somente seus serviços. Já realizamos diversas campanhas educativas ao longo dos anos e, só em 2019, foram seis campanhas de prevenção voltadas para a melhoria do trânsito de Parintins para garantir o bem estar da nossa gente e todas de forma gratuita”.

Neto Brelaz agradece aos colaboradores, clientes e amigos da Paris Auto Escola em nome do proprietário Nezias Brelaz. “Sem os nossos colaboradores a escola de trânsito não seria essa potência. Aos nossos clientes e amigos por acreditarem no nosso trabalho, tornando nossa empresa líder no mercado, além do amigo Saullo Vianna que nos deu um grande apoio para que esse projeto fosse concluído”, estendeu.

Localizada na rua Alcides Seixas, 3038, bairro São Francisco, próximo ao Bombeamento do SAAE, a empresa Paris Auto Escola também foi a primeira Auto Escola a implantar em sua frota a Biz 125, dando melhores condições para todos os condutores se habilitarem na categoria “A”, única em Parintins que dar treinamento para candidatos na categoria “D”. Mais informações sobre o aplicativo é só ligar pelo número de telefone (92) 99145-8884,

Kedson Silva/JI