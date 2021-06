Paróquia da Catedral anuncia tema e lema dos festejos a Virgem do Carmelo 2021 

Na Catedral de Parintins durante a celebração da missa de memória festiva a Nossa Senhora do Carmo, nesta quarta-feira, 16 de julho, o Pe. Dorival Nascimento anunciou o tema, lema, assim como, o cartaz, camisa e a rifa que compõem os festejos 2021 em honra a Padroeira da Ilha Tupinambarana que inicia no dia 06 de julho.

Em 2021, a paróquia trabalhará o tema “Maria, esposa de José, Mãe auxílio dos Cristãos.” com o lema “Salve, guardião do Redentor! Mostrai-vos pai também para nós”. “O tema e o lema nasce dessa comunhão, dessa rodativa do Papa Francisco que nos faz celebrar esse ano de São José, esposo de Maria. Queremos nesta festa aprender com ele a fidelidade, a humildade e sobre a obediência aos planos do pai do céu”, explica o pároco Pe. Dorival Nascimento.

A exemplo do ano passado (2020) os festejos serão transmitidos por meio de live. “Queremos novamente pedir a participação e apoio, mesmo ainda com restrições na participação dos fiéis, mas faremos todos os eventos possíveis, dentre eles, a rifa com 56 grandes prêmios que serão sorteados por meio de live com cinco prêmios em cada noite (até o dia 16 de julho)”, informa o pároco.

Memorial

Pe. Dorival anuncia aos católicos que perderam entes queridos na pandemia da Covid-19, a construção de um memorial. “É para rezarmos em memoria dos nossos irmãos parintinenses que faleceram vítimas da Covid-19. Você pode trazer uma foto (10×15) na secretaria paroquial para fazermos esse memorial e rezarmos em comunhão a eles”, reitera.

Peregrinação

Antecedendo os festejos a Virgem do Carmelo, a peregrinação com a imagem da Santa Católica percorre vários pontos da cidade. Até às 16h de hoje, a imagem esteve na UBS Darlinda Ribeiro, localizada no bairro Palmares. Na quinta-feira (17), no horário de 8h às 17h, a imagem visitará a Policlínica Pe. Vitório, no bairro Nazaré.

No dia 18/06 (sexta feira) a Santa ficará na UBS Dom Arcângelo no horário de 8h às 14h e no Aeroporto Júlio Belém de 18h às 20h. No final de semana (sábado e domingo) a imagem fica à disposição da população na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes.

Kedson Silva/JI

Fotos: Kedson Silva e Divulgação