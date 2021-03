Paróquias de Parintins divulgam horários das missas para a Semana Santa

A tradicional Vigília Pascal deste ano na Catedral será realizada às 18h (Foto: Carlos Frazão/JI)

Em vista de celebrar bem os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, as paróquias e áreas missionárias da Diocese de Parintins definiram a programação da Semana Santa que iniciou com o Domingo de Ramos (neste ano no dia 28/03) e culmina na Páscoa da Ressurreição (no dia 04/04).

Conforme o decreto emitido pela diocese no dia 11 de março, a participação dos fieis nas celebrações está limitada a 30% da capacidade das igrejas e que todas as medidas sanitárias devem ser reforçadas.

Acompanhe os horários das celebrações da Semana Santa nas paróquias e áreas missionárias:

01/04/2021 – QUINTA-FEIRA SANTA – CEIA DO SENHOR

8:00 Confissão na Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) 13:00 Confissão no Setor Valéria 16:00 Matriz São Sebastião Comunidade Santo Antônio (Itaúna 1) 16:30 Missa no Setor Valéria 17:00 Matriz Nossa Senhora da Assunção (Nhamundá) 18:00 Catedral Nossa Senhora do CArmo Matriz Nossa Senhora de Lourdes Matriz São José Operário Matriz São Sebastião Matriz Sagrado Coração de Jesus Comunidade de Santa Clara Comunidade Sagrada Família (Teixeirão) Comunidade Santa Luzia (Macurany) Matriz Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos) Capela Nossa Senhora das Graças (Boa Vista do Ramos) 18:30 Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia)

02/04/2021 – SEXTA-FEIRA SANTA – PAIXÃO DO SENHOR

6:00 Via-Sacra pela ruas da cidade de Nhamundá 7:00 Via-Sacra na Matriz Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos) 8:00 Confissão na Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) 10:00 Via-Sacra da Juventude (Catedral) 15:00 Matriz Nossa Senhora de Lourdes Matriz São José Operário Matriz São Sebastião Matriz Sagrado Coração de Jesus Comunidade Santo Antônio (Itaúna 1) Comunidade Santa Luzia (Macurany) Comunidade Sagrada Família (Teixeirão) Matriz Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos) Capela Nossa Senhora das Graças (Boa Vista do Ramos) Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) Matriz Nossa Senhora da Assunção (Nhamundá) 17:00 Catedral Nossa Senhora do Carmo Matriz São Sebastião

03/04/2021 – SÁBADO SANTO – VIGÍLIA PASCAL

8:00 Confissão na Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) 15:00 Setor Luz Divina (Santa Clara do Quebra) 18:00 Catedral Nossa Senhora do Carmo Matriz Nossa Senhora de Lourdes Matriz São José Operário Matriz São Sebastião Matriz Sagrado Coração de Jesus Comunidade de Santa Clara Comunidade Santo Antônio (Itaúna 1) Comunidade Santa Luzia (Macurany) Comunidade Sagrada Família (Teixeirão) Matriz Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos) Capela Nossa Senhora das Graças (Boa Vista do Ramos) Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) 19:00 Matriz Nossa Senhora da Assunção (Nhamundá)

04/04/2021 – DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR

6:00 Catedral Nossa Senhora do Carmo 6:30 Matriz São José Operário Matriz São Sebastião 7:00 Matriz Nossa Senhora de Lourdes Capela Nossa Senhora de Fátima (Boa Vista do Ramos) Capela Nossa Senhora Aparecida (Vila Amazônia) Matriz Nossa Senhora da Assunção (Nhamundá) 8:00 Matriz Sagrado Coração de Jesus Comunidade São Benedito Comunidade Santa Maria Comunidade Santa Terezinha Comunidade Perpetuo Socorro Comunidade Santa Luzia (Macurany) Comunidade Sagrada Família (Teixeirão) 8:15 Comunidade Santa Rita de Cassia 8:30 Matriz São José Operário Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) Comunidade de Santa Clara 9:00 Catedral Nossa Senhora do Carmo Comunidade Nossa Senhora de Nazaré Matriz Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos) Capela Nossa Senhora das Graças (Boa Vista do Ramos) Capela Santo Antônio (Nhamundá) 9:30 Comunidade São Pedro Matriz São Sebastião 10:00 Bom Socorro (Zé Açu) 10:15 Comunidade São Vicente de Paulo 17:00 Matriz Nossa Senhora de Lourdes 18:00 Catedral Nossa Senhor do Carmo Matriz São José Operário Matriz São Sebastião Matriz Sagrado Coração de Jesus Comunidade Santo Antônio (Itaúna 1) Capela São Pedro (Boa Vista do Ramos) 18:30 Matriz São Francisco Xavier (Vila Amazônia) 19:00 Matriz Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos)

Por João Carlos/alvoradaparintins.com.br