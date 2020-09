Partido Avante fecha apoio à reeleição de Bi Garcia

O partido Avante, presidido no Amazonas pelo ex-deputado David Almeida, fechou, na tarde desta quinta-feira (03), apoio à reeleição do prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM). A aliança com o partido foi firmada em reunião realizada entre o prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros (PSD) e o advogado e presidente do Avante em Parintins, João Vinícius.

Com o apoio do Avante, Bi Garcia já soma 14 partidos em sua base aliada, tendo a pré-candidatura com maior quantidade de partidos aliançados em Parintins.

O presidente do Avante em Parintins, João Vinícius, exalta que o município vive um processo de crescimento e que o prefeito Bi Garcia e sua equipe foram vigilantes durante a pandemia, salvando muitas vidas. Além disso, João Vinícius enaltece a política da administração em investir os recursos da Prefeitura no próprio município, assegurando empregos e aquecendo a economia local. “Esse apoio se dá em função de todo o trabalho que tem sido feito em Parintins. Acreditamos que é o momento de dar continuidade e nós acrescentarmos e agregarmos dentro daquilo que for possível”, comenta.

Para o prefeito Bi Garcia, o apoio do partido é de grande valia para sua pré-candidatura à reeleição. Garcia destaca a ascensão do partido no Amazonas sob a presidência de David Almeida. “O Avante é um partido que tem se fortalecido bastante no nosso estado, tanto que tem como candidato em Manaus e presidente estadual o ex-deputado David Almeida. Esse momento é de agregar, juntar as forças. Somente juntando as forças que nos tornamos mais fortes”, frisa Bi Garcia

Tony Medeiros, vice-prefeito de Parintins, agradece ao apoio dado pelo Avante e destaca o principal objetivo da aliança. “Só tenho a agradecer ao presidente David Almeida, ao João Vinícius pelo apoio quando traz para nossa base o partido Avante. É um momento de celebrar, comemorar, mas também de unir Parintins em prol de melhores momentos e em prol do desenvolvimento”, finaliza.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro