Partido Progressista declara apoio à reeleição de Bi Garcia

O Partido Progressista (PP), presidido no Amazonas pelo deputado federal Átila Lins, fechou nesta sexta-feira (28) apoio para a reeleição de Bi Garcia (DEM) a prefeito de Parintins. O alinhamento da união ocorreu em reunião realizada em Manaus.

O encontro na capital do Estado também teve a participação do deputado estadual Berlamino Lins (PP), do presidente municipal do PP em Parintins, o ex-prefeito Enéas Gonçalves, e da vereadora Vanessa Gonçalves (PP).

Para o prefeito Bi Garcia, a aliança com o Partido Progressista soma significativamente para sua pré-candidatura à reeleição. “O PP é um dos partidos mais prestigiados no Brasil, com grande influência no Congresso Nacional e Planalto. Temos um trabalho alicerçado em parcerias, e o PP, com total aval do presidente estadual, Átila Lins, vem engrandecer tudo isso”, enaltece Bi Garcia.

Deputado com grande influência no Congresso Nacional, Átila Lins salienta que a união do PP à pré-candidatura de Bi Garcia à reeleição visa a continuidade de todo o trabalho que é realizado em Parintins. “O prefeito Bi Garcia está fazendo um trabalho de reconstrução no município. Como presidente do Partido Progressista, dou total apoio à continuidade de todas as ações e vamos em busca disso na eleição através dessa aliança”, destaca.

A confirmação do apoio do PP garante mais 7,0% de tempo para o pré-candidato Bi Garcia na propaganda eleitoral gratuita. O partido é o terceiro que mais possui tempo de horário eleitoral.

