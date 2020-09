Partido Solidariedade garante apoio à reeleição de Bi Garcia

O Partido Solidariedade, comandado pelo deputado federal Bosco Saraiva no Amazonas, alinhou nesta segunda-feira (31) apoio à reeleição de Bi Garcia como prefeito de Parintins. A aliança foi firmada em Manaus durante encontro que contou com a participação do presidente do diretório municipal do partido em Parintins, o ex-vereador e ex-presidente do boi Garantido, Zé Walmir.

Para Bi Garcia, a adesão do Solidariedade à sua reeleição como prefeito é muito significativa. Garcia salienta que o partido terá um grande time nas eleições deste ano.

“O Solidariedade é um partido com grandes nomes em Parintins. Essa adesão à nossa pré-candidatura reforça muito nosso grupo. O partido virá com excelentes nomes concorrendo à Câmara Municipal”, exalta Bi Garcia.

O presidente do Solidariedade no Amazonas e deputado federal Bosco Saraiva ressalta que o apoio à reeleição de Bi Garcia é uma forma de reconhecimento à sua atuação como prefeito e pelo prestígio que tem no Amazonas.

“O prefeito Bi Garcia tem uma atuação voltada ao bem estar do povo de Parintins. Somos grandes parceiros políticos e essa união nas eleições selam essa excelente relação de amizade e muito trabalho”, finaliza Bosco Saraiva.

SECOM