Patixa Teló leva nome de Parintins e do bloco Lagarto Salgado para outros municípios

A homenageada do Bloco Lagarto Salgado, Patixa Teló, leva o nome de Parintins e do bloco em todos os municípios que passa.

Com a marchinha “Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher”, ela se apresenta desfilando para o público, além de fazer o convite aos foliões para conhecer o Carnailha em Parintins e a prestigiarem sua apresentação no bloco que será homenageada.

Secom Parintins

No fim de semana ela esteve em Manicoré. Dia 9, Patixa estará em Maués e dia 10 em Boa Vista do Ramos.