Patrícia Brelaz, um nome que resume sucesso

A jovem empresária Patrícia Brelaz (Ao centro, ladeada de sua mãe Sinamor Brelaz (E) e Izabel Porto, neta da “dona Nenê”), diretora do CDL de Parintins, proprietária na empresa Contemporâneo Festas & Eventos, vive mais um momento de euforia em sua vida, Acaba de ter a permissão da Prefeitura para instalar o Contemporâneo Café no moderno mercado que foi reinaugurado, no boxe que leva o nome de dona Nenê.

Com uma energia de dar gosto, a jovem Patrícia me confidencia que tira 24 horas do dia “de letra” porque tem uma equipe ótima e consegue fazer todas as tarefas programadas.

Já são cinco anos nesse ramo de culinária, que ela adora. Mais um ano estará soberana do lado vermelho do Bumbódromo servindo seu delicioso Buffet da Contemporâneo nos camarotes mais chiques do festival. “Nem assisto meu amado Boi, e como fazemos o lado do Garantido a pressão maior é justamente quando o meu Boi tá se apresentando”, diz.

Um cardápio de alto padrão e delicioso, já é sucesso no novo mercado. “No dia da inauguração, zeramos nosso estoque antes do meio-dia”, comemora.

“Obrigada Prefeito Bi Garcia e Parabéns pela sua forma empreendedora de fazer Administração Pública”, agradeceu Patrícia. Lembrando que o primeiro cliente foi o prefeito Bi Garcia, que se acabou na famosa farofa de jabá.

Obrigado Pat querida, ainda lembro que sempre pedi uns docinhos que sobravam das glamorosas festas que você organizava, e sempre era atendido, com direito a receber em casa…kkk

Deus te abençoe e ilumine nessa mais nova missão.

Carlos Frazão/JI

Fotos: Facebook