Patrulha mecanizada da Prefeitura fortalece atividades da pecuária de leite e de corte

A pecuária leiteira e de corte do município está a cada dia mais fortalecida com aquisição de novos tratores e máquinas pelo município. As ações da patrulha mecanizada direcionam atividades de manutenção e recuperação de solos de pastagens e preparo de área para plantio de forrageiras.

A Prefeitura de Parintins tem feito investimentos importantes no setor para aumentar a produção de leite que é fonte de renda para vários produtores familiares ribeirinhos.

Em Parintins cerca de 590 propriedades de agricultores familiares exploram a venda de leite. São propriedades com um rebanho de até 100 animais, com uma produção média de 80 litros ao dia, a maioria destinada à venda in natura, à produção própria de queijo de manteiga e de coalho vendidos de modo informal.

O projeto Balde Cheio é outro incentivo para a pecuária leiteira que tem recebido os investimentos.

Para os criadores que trabalham com o gado de corte o apoio chega com a destinação das máquinas para a manutenção e recuperação das pastagens em várias propriedades.

Peta Cid, jornalista, SEMPA/SECOM