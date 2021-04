Pedro Henrique Nunes garante vaga no Time Brasil

Pedro precisou adaptar seus treinos durante o período de isolamento social, em Parintins e em Manaus (Foto: Divulgação)

Com o lançamento de 71,66 metros, o parintinense Pedro Henrique Nunes (Endurance Sports), 21, garantiu seu lugar na Seleção Brasileira que disputa o Sul-Americano adulto de Atletismo, de 14 a 16 de maio, na Argentina.

Pedro confirmou sua classificação no sábado, ficando em segundo lugar, atrás apenas de Maurício de Brito Filgueiras, que atingiu a marca de 73,03. Outros três integrantes da chave lançaram abaixo dos 70 metros. São eles: Guilherme Moreira Soares (65,19), Bruno Rodrigues Farias (62,10) e Brendow Christian de Souza (42,91).

Realizada neste final de semana, na cidade de Bragança Paulista, o torneio selecionou os dois primeiros colocados no ranking de provas individuais para integrar o Time Brasil na competição continental.

Neste sábado (24), com mais calma, e extremamente feliz com seu desempenho na competição, Pedro falou com orgulho, e esbanjando confiança, revelou que havia ‘batido sua meta pessoal’.

“A competição foi muito boa, de grande nível, com os principais atletas do país. Consegui bater a meta que era manter a vaga na Seleção e consegui também garantir o meu lugar para o disputar o Campeonato Sul-Americano Adulto” afirmou o lançador.

Mesmo com a meta batida, Pedro precisou adaptar seus treinos durante o período de isolamento social, em Parintins e em Manaus, para poder ‘manter a forma’. Agora, o mais novo ‘selecionável’ do Amazonas quer aprimorar as falhas para ter sucesso com a Seleção Brasileira.

“Sei que podia ter lançado mais, mas com toda essa pandemia, a adaptação fora das pistas, os treinamentos em casa ou em lugares que pudesse usar como espaço para um treino, foram bons e fizeram eu ter um ótimo início de temporada. Foram poucos dias lançando. Agora é manter o foco, treinar para o Sul-Americano e arruma todos os erros para que eu possa ser mais feliz nessa competição internacional”, disse o lançador, que lembrou da equipe que o ajudou a conquistar vaga no Time Brasil. “Quero agradecer a Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam), dirigida pela Marleide Borges e toda sua equipe, a Maria José e o Bruno Danilo. Não esquecendo da Margareth Bahia, que está por trás de todos os treinos e conquistas”, disse o atleta.

Apoio

Pedro Henrique Nunes viralizou na última semana, após divulgar um vídeo onde pede apoio para empresas, empresários e poder público, para seguir competindo em meio a pandemia.

Desta vez, agora, com a sua participação no Sul-Americano confirmada, o lançador reforçou a solicitação e lembrou que precisa de recursos para seguir, até maio, competindo em alto rendimento.

“Se você, leitor, quer contribuir para que eu possa continuar trazendo resultados para o Amazonas e para o Brasil, vou deixar o PIX para que me ajude como quiser: 92984123279.

