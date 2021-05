Pelo 12° ano, Escola de Natação Yara Wató inicia atividades 2021 nesta segunda-feira (10)

De responsabilidade do professor de educação física, Jamil Medeiros, a Escola de Natação Yara Wató inicia as atividades 2021 nesta segunda-feira, 10 de maio. De acordo com o professor, o centro aquático inicia a nova temporada devido a queda do número de infecções, internações e mortes decorrentes do novo coronavírus, atendendo todas as recomendações de prevenção contra a doença adotadas no município.

“Já está sendo feito todo o processo de tratamento da água da piscina e os últimos retoques na estrutura do prédio para melhor atender nossos alunos”, informa Jamil Medeiros, ressaltando que 40% dos alunos do ano passado (2020) confirmaram presença na nova temporada.

Como novidade, Medeiros comunica que a escola esse ano iniciou matriculas para aulas especiais de hidroterapia e hidroginastica, voltada as pessoas em recuperação da Covid-19 (sequelados), para cardiacos e de demais comorbidades, em horário exclusivo. “Trabalhamos com uma equipe credenciada e pelo 12° ano estamos prontos a atender a população. A escola atende de segunda a sexta-feira com aulas em horários determinados separando iniciantes dos alunos avançados. Interessados é só ligar para os números de telefones (92) 99226-5758 (Jamil Medeiros) e (92) 99382-1806 (Raaby Kativo)”, comunica.

Obs: foto tirada antes da pandemia

Texto e foto: Kedson Silva